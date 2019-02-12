На въезде в Ярославль спасатели провели учения по ликвидации массового ДТП

12 Февр. 15:24 2019-02-12T15:32:54+03:00

По сценарию учений на трассе по направлению к Ярославлю случилось ДТП с двумя легковыми автомобилями и одним автобусом/ФОТО: Официальный портал города Ярославля

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Во вторник, 12 февраля, в Ярославле прошли учения. На трассе М-8 «Москва-Холмогоры» спасатели отработали навыки оказания первой помощи людям, пострадавшим в ДТП.

В постановочной ликвидации аварии приняли участие сотрудники МЧС, инспекторы ГИБДД, представители департамента здравоохранения, медицина катастроф и спасатели центра гражданской защиты Ярославля.

По сценарию учений на трассе по направлению к Ярославлю случилось ДТП с двумя легковыми автомобилями и одним автобусом. Погибло 10 человек, а 6 пострадали. На обочине вспыхнули нефтепродукты, которые вытекли из транспорта.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили пять пострадавших из двух машин и одного пассажира автобуса. Людей без повреждений эвакуировали. Получивших травмы участников ДТП доставили на сортировочную площадку для оказания первой помощи. Там уже ждали сотрудники скорой помощи. Пожарные тем временем потушили возгорание одной из машин.

Спасатели заранее не знали, какой будет характер повреждений, они определяли его на месте.

Всего в учениях участвовали 43 специалиста из разных служб и 15 единиц спецтехники.

— Учения у нас проходят ежегодно в соответствии с планом мероприятий по снижению смертности населения в дорожно-транспортных происшествиях. Все оперативные службы сегодня со своей задачей справились своевременно и оперативно. Замечаний к действиям участников у нас нет, — прокомментировал заместитель начальника главного управления по антикризисному управлению МЧС России по Ярославской области Алексей Овчинников.

ИСТОЧНИК KP.RU