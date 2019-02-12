2019-02-12T15:32:54+03:00
Общество

На въезде в Ярославль спасатели провели учения по ликвидации массового ДТП

На место предполагаемой аварии приехали машины скорой помощи, пожарные, инспекторы ГИБДД, спасатели центра гражданской защиты, сотрудники департамента здравоохранения и медицина катастроф
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
По сценарию учений на трассе по направлению к Ярославлю случилось ДТП с двумя легковыми автомобилями и одним автобусом/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляПо сценарию учений на трассе по направлению к Ярославлю случилось ДТП с двумя легковыми автомобилями и одним автобусом/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 февраля, в Ярославле прошли учения. На трассе М-8 «Москва-Холмогоры» спасатели отработали навыки оказания первой помощи людям, пострадавшим в ДТП.

В постановочной ликвидации аварии приняли участие сотрудники МЧС, инспекторы ГИБДД, представители департамента здравоохранения, медицина катастроф и спасатели центра гражданской защиты Ярославля.

По сценарию учений на трассе по направлению к Ярославлю случилось ДТП с двумя легковыми автомобилями и одним автобусом. Погибло 10 человек, а 6 пострадали. На обочине вспыхнули нефтепродукты, которые вытекли из транспорта.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили пять пострадавших из двух машин и одного пассажира автобуса. Людей без повреждений эвакуировали. Получивших травмы участников ДТП доставили на сортировочную площадку для оказания первой помощи. Там уже ждали сотрудники скорой помощи. Пожарные тем временем потушили возгорание одной из машин.

Спасатели заранее не знали, какой будет характер повреждений, они определяли его на месте.

Всего в учениях участвовали 43 специалиста из разных служб и 15 единиц спецтехники.

— Учения у нас проходят ежегодно в соответствии с планом мероприятий по снижению смертности населения в дорожно-транспортных происшествиях. Все оперативные службы сегодня со своей задачей справились своевременно и оперативно. Замечаний к действиям участников у нас нет, — прокомментировал заместитель начальника главного управления по антикризисному управлению МЧС России по Ярославской области Алексей Овчинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»
Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы
На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»
За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт
В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры
На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест
В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина
В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку
Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши
Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину
Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года
Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом
Житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире выходцев из Средней Азии
Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства
Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа