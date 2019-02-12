Пьяному море по колено: ярославец чудом выжил после столкновения с фурой под Переславлем
От «девяносто девятой» осталась искореженная груда металла
Водитель выжил, но получил серьезные травмыФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В понедельник, 11 февраля на окружной дороге под Переславлем произошло жуткое ДТП: отечественная легковушка влетела под фуру. От «девяносто девятой» осталась искореженная груда металла, но ее 29-летний водитель чудом выжил.
По предварительной информации, мужчина за руль легковушки сел нетрезвым и не справился с управлением. Родившегося в рубашке водителя доставили в больницу с переломом бедра, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.
12 февраля на улице Республиканской в Ярославле лоб в лоб столкнулись две легковушки
ИСТОЧНИК KP.RU