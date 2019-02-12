2019-02-12T14:07:48+03:00
Происшествия

Пьяному море по колено: ярославец чудом выжил после столкновения с фурой под Переславлем

От «девяносто девятой» осталась искореженная груда металла
Роман Рыжиков
Поделиться:
Водитель выжил, но получил серьезные травмыВодитель выжил, но получил серьезные травмыФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 февраля на окружной дороге под Переславлем произошло жуткое ДТП: отечественная легковушка влетела под фуру. От «девяносто девятой» осталась искореженная груда металла, но ее 29-летний водитель чудом выжил.

По предварительной информации, мужчина за руль легковушки сел нетрезвым и не справился с управлением. Родившегося в рубашке водителя доставили в больницу с переломом бедра, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

12 февраля на улице Республиканской в Ярославле лоб в лоб столкнулись две легковушки

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»
Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы
На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»
За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт
В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры
На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест
В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина
В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку
Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши
Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину
Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года
Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом
Житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире выходцев из Средней Азии
Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства
Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа