Пьяному море по колено: ярославец чудом выжил после столкновения с фурой под Переславлем

12 Февр. 14:07 2019-02-12T14:07:48+03:00

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В понедельник, 11 февраля на окружной дороге под Переславлем произошло жуткое ДТП: отечественная легковушка влетела под фуру. От «девяносто девятой» осталась искореженная груда металла, но ее 29-летний водитель чудом выжил.

По предварительной информации, мужчина за руль легковушки сел нетрезвым и не справился с управлением. Родившегося в рубашке водителя доставили в больницу с переломом бедра, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

12 февраля на улице Республиканской в Ярославле лоб в лоб столкнулись две легковушки

ИСТОЧНИК KP.RU