Лобовое столкновение может стать причиной серьезной пробки на улице Республиканской в Ярославле

12 Февр. 13:39 2019-02-12T13:39:06+03:00

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Во вторник, 12 февраля на улице Республиканской в Ярославле, между Октябрьской площадью и ЦНТИ, лоб в лоб столкнулись две легковые машины. Дорогу не поделили «Лада Ларгус» и «Фольксваген». Иномарки не смогли разъехаться напротив въезда на территорию «Красного Маяка» и перегородили проезд остальным участникам движения.

В обе стороны сейчас образовывается пробка, движение в сторону Брагино затруднено. Скорость потока не превышает десяти километров в час. Отметим, в час и без аварии здесь довольно часто образовываются заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU