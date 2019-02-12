В Ярославле пройдет парад сказочных саней, сделанных своими руками

12 Февр. 13:24 2019-02-12T15:17:57+03:00

Участники должны не только украсить сани, но и придумать для них креативную презентацию

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В Ярославле начинается прием заявок на участие в конкурсе «Разукрашенные сани». Парад красивых саней, которые подготовят дети с родителями, коллективы школ и детских садов, состоится в один из дней Масленицы.

— В этом году вся масленичная неделя будет посвящена театру, поскольку 2019 год объявлен Годом театра в России. Конкурс «Разукрашенные сани» не стал исключением. Мы предлагаем участникам применить нестандартные творческие и технические решения и сделать оригинальными простые детские санки, — рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Сани нужно смастерить своими руками из любых материалов. Организаторы конкурса также сообщили, что у каждой работы должен быть свой слоган и четверостишие – визитная карточка. Если участник конкурса придет на парад саней в костюме, придуманном для мероприятия, то жюри присудит за это отдельные баллы. Победители получат призы и подарки.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 февраля направить заявку по установленной форме в ДК «Магистраль» по адресу: Суздальское шоссе, дом 1, кабинет 235, или на электронную почту dk.magistral@mail.ru. Контактный телефон: (4852) 40-97-38.

Положение о конкурсе и форма заявки для участия можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU