2019-02-12T15:19:13+03:00
Происшествия

Пациент скончался в очереди в одной из поликлиник Ярославля

Очевидцы рассказывают, что персонал больницы ничем не смог помочь
Роман Рыжиков
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: "Жесть Ярославль" / vk.comФото: "Жесть Ярославль" / vk.com
Изменить размер текста:

Во вторник утром, 12 февраля, в поликлинике № 2 на улице Попова в Ярославле умер пациент. Мужчина стоял в очереди, когда внезапно ему стало плохо. По словам очевидцев, в медучреждении начался переполох.

- Одна сотрудница пыталась вызвать реанимацию, но не дозвонилась. Кричала коллегам, чтобы они вызвали, - рассказал подписчик группы «Жесть Ярославль» во Вконтакте. - Персонал больницы ничем не смог помочь.

В интернете многие осуждают медперсонал, который, якобы, должен был спасти умирающего. Однако точная причина смерти еще не известна. Мужчине было 80 лет. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»
Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы
На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»
За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт
В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры
На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест
В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина
В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку
Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши
Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину
Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года
Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом
Житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире выходцев из Средней Азии
Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства
Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа