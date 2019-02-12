Пациент скончался в очереди в одной из поликлиник Ярославля

12 Февр. 13:02 2019-02-12T15:19:13+03:00

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Во вторник утром, 12 февраля, в поликлинике № 2 на улице Попова в Ярославле умер пациент. Мужчина стоял в очереди, когда внезапно ему стало плохо. По словам очевидцев, в медучреждении начался переполох.

- Одна сотрудница пыталась вызвать реанимацию, но не дозвонилась. Кричала коллегам, чтобы они вызвали, - рассказал подписчик группы «Жесть Ярославль» во Вконтакте. - Персонал больницы ничем не смог помочь.

В интернете многие осуждают медперсонал, который, якобы, должен был спасти умирающего. Однако точная причина смерти еще не известна. Мужчине было 80 лет. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU