Ярославский ресторатор жалуется на грязные руки и попы туристов

12 Февр. 12:26 2019-02-12T15:21:26+03:00

Ян Левин прилетел в аэропорт Туношна и не обнаружил там туалетной бумаги

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Ярославский ресторатор Ян Левин возмутился состоянием туалетов в аэропорту Туношна – воздушных воротах столицы Золотого кольца. Активист опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост о том, что последнее время часто вылетает из Туношны, и «следит за местной туалетной революцией».

– Туалеты конечно реновировали, был вообще страх, с гнутой щеколдой, но ни бумаги, ни мыла я там не видел никогда. Ни до реновации, ни после. Не предусмотрены даже держатели под них. Зеркало тоже отсутствует как класс, – пишет Ян.

На стойке регистрации ресторатор заметил девушку, которая просила жалобную книгу, чтобы сообщить руководству аэропорта об отсутствии мыла, салфеток и зеркала. Сотрудница аэропорта заявляла, что не может покупать бумагу за свой счет.

В комментарии к посту «набежали» ярославские лидеры мнений.

– Ярославцы - святые люди. Зачем им туалетная бумага? – пишет Антон Голицин.

Ян убежден, что любой город и страна начинаются с вокзала и аэропорта – это лакмусовая бумажка власти.

– Можно сколько угодно работать над брендингом города, туристической привлекательностью, ростом потока, промышленными кластерами, привлечениями инвестиций в регион и прочими блабла, но когда гости города, туристы и прочие инвесторы, выходят из аэропорта с грязными руками и, пардон, жопами, можно всё вышеперечисленное перечеркивать красной жирной линией, – считает активист.

ИСТОЧНИК KP.RU