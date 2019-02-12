2019-02-12T11:56:50+03:00
Спорт

В «Ярославич» перешел связующий Дмитрий Козлов из Рыбинска

Ранее спортсмен выступал за ярославский «Строитель»
Роман Рыжиков
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Волейбольный клуб «Ярославич» подписал контракт со связующим Дмитрием Козловым из Рыбинска. Ярославцам он известен по играм за «Строитель» в 2005-2007 годах.

31-летний спортсмен играл в таких клубах как московский ЦСКА, пермское «Прикамье», екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» и нижневартовскую «Югру-Самотлор».

Сегодня, 12 февраля, наши волейболисты сразятся с новосибирским «Локомотивом»

ИСТОЧНИК KP.RU

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