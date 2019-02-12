Из-за загоревшегося дивана пострадал 28-летний мужчина в Переславле

12 Февр. 11:08 2019-02-12T11:08:17+03:00

Стены в квартире закопчены, а мебель испорчена Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Ранним утром в Переславле случился пожар. В одной из квартир дома № 43 по улице Октябрьской загорелся диван. Сообщение поступило на пульт МЧС в 4:08. На место немедленно выехали спасатели. К ликвидации привлекли 13 человек.

С огнем полностью справились уже в 5:54. Пламя уничтожило диван и сильно закоптило стены в квартире, а от жара отслоилась отделка потолка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, во время пожара пострадал 28-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU