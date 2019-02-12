2019-02-12T10:44:11+03:00
Общество

Ярославские ученики Провинциального колледжа съездили в Германию по программе школьного обмена

Принимающей стороной выступила немецкая школа, которая находится в Фридберге
Екатерина РЯБЦЕВА
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Помимо учебных занятий ребята прокатились по Германии/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляПомимо учебных занятий ребята прокатились по Германии/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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Ученики ярославского Провинциального колледжа ездили в Германию. Их принимала Школа Иоганна Филиппа Рейса, которая находится в городе Фридберге. Этот город является дружественным для нашего региона. Поездка была организована в рамках программы школьного обмена.

Поездка была приурочена к событиям прошлого века, а тема звучала как «1990-ые годы: время перемен». Ярославские и немецкие педагоги разработали ее вместе. Цель программы – это продвигать идею мира и спокойствия, дружбы между нашими странами. Руководителем проекта выступил доктор Свен-Олаф Круш. Он занимается историей в немецкой школе.

Ярославские ребята ходили на учебные занятия, а также посещали экскурсии. Путешественники съездили в город-курорт Бад-Наухайма, где образовалась крупная православная община. Это было связано с активной иммиграцией русских в Германию в 90-ые годы. Также они посетили городу Франкфурт-на-Майне, где находится Центральный европейский банк и готический собор святого Варфоломея.

Во время учебной практики ярославских гостей разделили на группы для того, чтобы они свободнее общались с немецкими сверстниками. Школьники подготовили совместные доклады о русско-немецких отношениях в 90-е годы: про музыку, кино, политику и многое другое, также сделали «флаги дружбы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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