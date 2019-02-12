Турнир по мини-футболу в школе «Металлист» определил лучших спортсменов в Рыбинске
В минувшую субботу, 9 февраля в Рыбинске состоялся турнир по мини-футболу. Состязания прошли в спортивной школе «Металлист». За кубок футбольной школы боролись пять команд мальчишек 2010-2011 годов рождения.
Лучшими оказались футболисты ДЮСШ РППК, на втором и третьем местах - «Авангард» и «Волга». Лучшим бомбардиром признан Арсений Масленников, лучшим вратарем – Матвей Трусов.
Команды, занявшие первое и второе места готовятся принять участие в московском турнире «Ворошиловские стрелки».
А вот хоккеиста из Ярославля наградили не грамотами и медалями, а ордером от судебных приставов. Причем, прямо перед выходом на лед
ИСТОЧНИК KP.RU