2019-02-12T09:57:23+03:00
Происшествия

У посетительницы кафе в Ярославле украли шубу за 45 тысяч рублей

Дорогую вещь утащили прямо из гардероба
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле из гардероба кафе украли шубу.В Ярославле из гардероба кафе украли шубу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Посетительница кафе в Ярославле лишилась шубы за 45 тысяч рублей. Заведение находится на улице Свободы. Женщина сдала шубу в гардероб, а когда собралась уходить, не смогла получить свою одежду обратно. На вешалке ее почему-то не оказалось. Вызвали полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, безработная 39-летняя женщина. Она воспользовалась тем, что в какой-то момент сотрудник гардероба отлучилась со своего места и совершила хищение, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На воровку завели уголовное дело. Украденную шубу у нее изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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