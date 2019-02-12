У посетительницы кафе в Ярославле украли шубу за 45 тысяч рублей
Посетительница кафе в Ярославле лишилась шубы за 45 тысяч рублей. Заведение находится на улице Свободы. Женщина сдала шубу в гардероб, а когда собралась уходить, не смогла получить свою одежду обратно. На вешалке ее почему-то не оказалось. Вызвали полицию.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, безработная 39-летняя женщина. Она воспользовалась тем, что в какой-то момент сотрудник гардероба отлучилась со своего места и совершила хищение, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.
На воровку завели уголовное дело. Украденную шубу у нее изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU