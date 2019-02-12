Ювелирный магазин ограбили в Ярославле

12 Февр. 09:24 2019-02-12T09:24:19+03:00

Мужчина действовал открыто и оказал сопротивление при задержании

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В Ленинском районе Ярославля произошло ограбление ювелирного магазина. Сотрудники пытались задержать грабителя, но мужчине удалось скрыться с золотой цепью и крестом общим весом примерно 22 грамма.

Когда полицейским удалось задержать злоумышленника, оказалось, он давно знаком с этой процедурой – мужчина неоднократно судим за аналогичные преступления.

На грабителя завели уголовное дело по статье «Грабеж» и заключили его под стражу.

Напомним, новые власти хотят "украсть" у ярославцев речные трамвайчики.

ИСТОЧНИК KP.RU