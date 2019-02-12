2019-02-12T09:24:19+03:00
Происшествия

Ювелирный магазин ограбили в Ярославле

Мужчина действовал открыто и оказал сопротивление при задержании
Роман Рыжиков
Поделиться:
Сотрудники магазина пытались самостоятельно задержать грабителяСотрудники магазина пытались самостоятельно задержать грабителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Ярославля произошло ограбление ювелирного магазина. Сотрудники пытались задержать грабителя, но мужчине удалось скрыться с золотой цепью и крестом общим весом примерно 22 грамма.

Когда полицейским удалось задержать злоумышленника, оказалось, он давно знаком с этой процедурой – мужчина неоднократно судим за аналогичные преступления.

На грабителя завели уголовное дело по статье «Грабеж» и заключили его под стражу.

Напомним, новые власти хотят "украсть" у ярославцев речные трамвайчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»
Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы
На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»
За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт
В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры
На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест
В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина
В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку
Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши
Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину
Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года
Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом
Житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире выходцев из Средней Азии
Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства
Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа