Ювелирный магазин ограбили в Ярославле
Мужчина действовал открыто и оказал сопротивление при задержании
Сотрудники магазина пытались самостоятельно задержать грабителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ленинском районе Ярославля произошло ограбление ювелирного магазина. Сотрудники пытались задержать грабителя, но мужчине удалось скрыться с золотой цепью и крестом общим весом примерно 22 грамма.
Когда полицейским удалось задержать злоумышленника, оказалось, он давно знаком с этой процедурой – мужчина неоднократно судим за аналогичные преступления.
На грабителя завели уголовное дело по статье «Грабеж» и заключили его под стражу.
Напомним, новые власти хотят "украсть" у ярославцев речные трамвайчики.
ИСТОЧНИК KP.RU