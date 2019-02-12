2019-02-12T08:47:23+03:00
Общество

Ярославским предпринимателям дадут больше льготных площадей и участков

Список расширят за счет недвижимости учреждений
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ярославским предпринимателям дадут больше льготных площадей и участковЯрославским предпринимателям дадут больше льготных площадей и участковФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле расширили список земельных участков и площадей, которые предприниматели смогут арендовать на льготных условиях. Теперь в этот список входит не только недвижимость на балансе мэрии, но и та, которой управляют различные учреждения.

- Нововведения позволяют существенно расширить круг получателей имущественной поддержки и открывают перспективу для реализации данного права по вновь заключаемым договорам аренды для бизнес-сообщества, - уверен Владимир Волков, мэр Ярославля.

Список недвижимости для льготной аренды уже два года динамично пополняется. Кроме того, уже 10 лет в Ярославле действует правило, что если предприниматель арендует площадь, то он может ее и выкупить льготно. За эти 10 лет уже выкупили 539 площадей и участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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