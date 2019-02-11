«Бронепоезд» взял Минск

11 Февр. 22:30 2019-02-11T22:32:55+03:00

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Команда Дмитрия Квартальнова сегодня начала завершающую серию выездных матчей «регулярки». Первым пунктом серии для нашего «бронепоезда» стал Минск, где местное «Динамо» (или «Динама», как пишут сами белорусы) уже не имеет никаких надежд на попадание в плей-офф. Однако для хоккеиста каждый выход на лед – это подтверждение своего класса и новых притязаний в контракте. Потому игроки бьются против любого соперника, не взирая на его регалии. К тому же, у ярославцев из-за участия ряда ведущих игроков в матчах сборных на минувшей неделе не все успели даже вернуться, потому пришлось Тренерам изрядно перестраивать звенья. Тут, правда, и плюсик оказался в лице Павла Красковского полностью восстановившегося от травмы. Однако наставник «Локомотива» уже регулярно подключает молодежь резерва к «основе», чтобы подвести юных к решающему этапу набравшими опыт. Вновь последний рубеж «бронепоезда» был доверен юному голкиперу Даниилу Исаеву, сменщиком которому мог быть не кто иной, как многоопытный Александр Салак. Однако заменять Исаева не потребовалось. Парень отменно отработал в «рамке», ликвидировав вместе с партнерами все отчаянные и лихие атаки минчан, жаждавших зажечь за его спиной красный фонарь. Один раз во втором периоде даже зажгли. Но! Но рано радовались. После видеопросмотра судьи выявили, что шайба забита ногой гола нет! А буквально через минуту после отмены капитан «бронепоезда» Стаффан Кронвалл показал Минску, как надо брать города. Проникающий пас Брендана Козуна от правого борта на рванувшего к «пятаку» капитана и счет открыт. Через три минуты маневр вдоль борта с выходом из-за «печки», то есть из-за ворот, исполняет Егор Коршков, а его пас на «пятак» прерывает вратарь, срезая шайбу в ворота – 2:0. Шокированный таким внезапным поворотом событий при равной игре Минск через две минуты получает очередной удар и вновь с участием наших легионеров. Но теперь уже пас от правого борта на завершающий бросок Козуну делает Даниил Апальков – 3:0. Игра сделана, Минск взят. Удержать перевес при сохранении «сухаря» Исаеву было для его партнеров делом чести.

«Динамо»(Минск) – «Локомотив» - 0:3 (0:0; 0:3; 0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU