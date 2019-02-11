2019-02-12T16:45:44+03:00
Общество

Правительство: качество новых малоэтажек должно улучшиться в Ярославской области

Контроль застройщиков усилят ради безопасности
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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В Ярославской области будут серьезнее контролировать строительство малоэтажек. За 2018 год на строителей завели 228 административных дел, и только от них в бюджет города поступило около пяти миллионов рублей. Новые правила и требования связаны с изменением Градостроительного кодекса.

– Эти изменения позволят усилить контроль за соблюдением застройщиками требований техрегламентов и проектной документации. К сожалению, раньше были случаи, когда малоэтажное строительство велось с нарушениями технологии работ, и граждане, приобретая квартиры в таких домах, жаловались на их качество, – пояснил начальник инспекции – главный государственный инспектор госстройнадзора Ярославской области Андрей Фирулев.

Контролировать малоэтажные дома начнут еще со стадии проектной документации. Новые требования усложнят согласование домов в госстройнадзоре, но если все было построено без нарушений, застройщикам бояться нечего. Если же нет - область все равно станет более безопасным местом, потому что несогласованные постройки снесут. С 2019 года инспекция может сообщать о таких "грибочках" в органы местного самоуправления, чтобы их уже снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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