Ярославский Роспотребнадзор уличил трех производителей в фальсификации масла и сыра
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области подвело итоги мониторинга молочной продукции за 2018 год.
- Было проведено 97 проверок и 21 административное расследование в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства и оборота молочной продукции. Исследовано 1993 пробы молочной продукции. Выявлено 27 проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, три пробы фальсифицированных немолочными жирами, - сообщили в Роспотребнадзоре.
В частности, фальсификация была выявлена в сладко-сливочном масле «Крестьянское» (производитель – компания «Март», Пензенская область), в Голландском сыре (производитель – компания «Ува-Молоко», Удмуртская республика и компания «Универсалопторг», Тверская область).
Кроме того, при проверках были выявлены случаи продажи товара с истекшим сроком годности, реализация расфасованной в магазине молочной продукции без информации о дате выработки, конечном сроке реализации, нарушения условий хранения. По всем этим фактам составлено 20 протоколов об административных правонарушениях на сумму 164500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU