Ярославский Роспотребнадзор уличил трех производителей в фальсификации масла и сыра

11 Февр. 17:28 2019-02-11T17:28:30+03:00

Выбирая сыр и масло в ярославских магазинах надо быть внимательными - можно нарваться на просрочку и фальсификат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Управление Роспотребнадзора по Ярославской области подвело итоги мониторинга молочной продукции за 2018 год.

- Было проведено 97 проверок и 21 административное расследование в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства и оборота молочной продукции. Исследовано 1993 пробы молочной продукции. Выявлено 27 проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, три пробы фальсифицированных немолочными жирами, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В частности, фальсификация была выявлена в сладко-сливочном масле «Крестьянское» (производитель – компания «Март», Пензенская область), в Голландском сыре (производитель – компания «Ува-Молоко», Удмуртская республика и компания «Универсалопторг», Тверская область).

Кроме того, при проверках были выявлены случаи продажи товара с истекшим сроком годности, реализация расфасованной в магазине молочной продукции без информации о дате выработки, конечном сроке реализации, нарушения условий хранения. По всем этим фактам составлено 20 протоколов об административных правонарушениях на сумму 164500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU