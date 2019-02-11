Летом в Рыбинске начнется реконструкция Лоцманского бульвара
В 2019 году власти Рыбинска продолжают реконструировать исторический центр города. Летом начнется ремонт Лоцманского бульвара.
Будет благоустроена территория между створом Стоялой улицы и зданием Лоцманской биржи. Для того, чтобы выбрать компанию для проектно-сметной документации, необходимо провести аукцион.
– Лоцманский бульвар будет копией Никольского бульвара. В рамках благоустройства этой территории планируется восстановление ограждения, укладка тротуарной плитки, установка новых лавочек, урн, опор освещения. Все работы на бульваре будут выполняться за счет средств городского бюджета, – прокомментировал начальник управления строительства администрации города Рыбинска Георгий Киреев.
Сумма, которая потребуется для реконструкции бульвара, станет известна после того, как будет готов проект. В проект включат демонтаж скульптуры «Трал», а памятник Бурлаку оставят на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU