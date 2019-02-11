2019-02-11T16:46:54+03:00
Общество

Летом в Рыбинске начнется реконструкция Лоцманского бульвара

Власти города восстановят ограждение, тротуарную плитку, установят лавочки, урны и новые опоры освещения
Екатерина РЯБЦЕВА
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В 2019 году власти Рыбинска продолжают реконструировать исторический центр города. Летом начнется ремонт Лоцманского бульвара.

Будет благоустроена территория между створом Стоялой улицы и зданием Лоцманской биржи. Для того, чтобы выбрать компанию для проектно-сметной документации, необходимо провести аукцион.

– Лоцманский бульвар будет копией Никольского бульвара. В рамках благоустройства этой территории планируется восстановление ограждения, укладка тротуарной плитки, установка новых лавочек, урн, опор освещения. Все работы на бульваре будут выполняться за счет средств городского бюджета, – прокомментировал начальник управления строительства администрации города Рыбинска Георгий Киреев.

Сумма, которая потребуется для реконструкции бульвара, станет известна после того, как будет готов проект. В проект включат демонтаж скульптуры «Трал», а памятник Бурлаку оставят на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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