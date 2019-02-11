Должник не играет в хоккей: приставы наказали ярославца за незаконную пристройку к объекту культурного наследия в центре города

11 Февр. 16:32 2019-02-11T16:33:15+03:00

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Ярославские судебные приставы настигли хоккеиста-должника прямо перед выходом на лед. Мужчина долгое время скрывался, потому что не хотел сносить пристройку, которую приделал к жилому дому-объекту культурного наследия в самом центре города. Еще меньше нарушитель хотел встретиться с представителями закона из-за долга в полмиллиона рублей. Спортсмен игнорировал настойчивое приглашение навестить отдел, а по месту регистрации не появлялся, и приставам пришлось навестить мужчину самим.

Долгожданная встреча состоялась прямо в раздевалке. Узнав о любительском увлечении спортом должника, специалисты выяснили, за какую команду играет мужчина. Вооружившись фотографией, приставы без труда нашли нужного им хоккеиста и вручили ему документы.

После неприятной беседы, спортсмен вышел на лед. Остается догадываться, насколько результативен он был в этой игре. Однако, если он продолжит скрываться от ответственности, играть ему будет уже не в чем

ИСТОЧНИК KP.RU