Ярославская область вымирает из-за рака, ней кровеносной системы, ДТП и самоубийств

СЕГОДНЯ 07:02 2019-02-11T07:02:38+03:00

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Ярославльстат подсчитал, сколько человек живет в регионе, и отчего население сокращается. Так. На 1 января 2019 года в области проживает 1259.9 тысяч человек. Это, по сравнению с тем же периодом на 2017 год на 461 человека меньше. Цифры говорят, что ярославцев больше умирает, чем рождается.

По данным специалистов, За 2018 год на свет появилось 12432 ярославца. Это почти на тысячу меньше, чем за год ранее. Умерло в 2018-ом 18851 человек. К счастью, этот показатель «улучшился» по сравнению с предыдущим годом, когда умерло 19267 человек.

Удручающая статистика показала, что главным бичом являются болезни системы кровообращения: они унесли жизни 7278 человек. Дальше в списке смерть от новообразований – 2897 человек. От «внешних причин» погибло 1370 человек: большее количество из-за ДТП, на втором месте – самоубийства, далее – отравления алкоголем, убийства и утопление.

ИСТОЧНИК KP.RU