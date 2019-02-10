Задымление в третьем общежитии ЯГМУ: В МЧС рассказали о грубых нарушениях

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-10T14:38:51+03:00

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В минувший четверг, 7 февраля в третьем общежитии ЯГМУ в Ярославле произошло сильное задымление – в подвале и на первом этаже здания. Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 20:59, но, когда специалисты прибыли на место происшествия, возгорание уже было ликвидировано.

Во время осмотра спасатели обнаружили, что два из трех имевшихся на этаже огнетушителей неисправны. Более того, крышки колодцев пожарных гидрантов находились под слоем снега и льда, а указателей гидрантов попросту нет.

Теперь в общежитие нагрянут с более серьезной проверкой.

ИСТОЧНИК KP.RU