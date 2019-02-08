Пятимесячный ребенок пострадал в аварии с участием трех авто в Рыбинске
ДТП случилось на улице Труда
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В четверг, 7 февраля, в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадал 5-месячный ребенок. Авария произошла в 13 часов 25 минут на улице Труда. По предварительной информации, 68-летний водитель легкового автомобиля «Рено» не справился с управлением и его выкинуло на две другие машины - «Деу» и грузовик «Хендай». На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и врачи.
Известно, что пострадавший мальчик находился в «Рено».
Рыбинская Госавтоинспекция проводит проверку случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU