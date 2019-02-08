2019-02-08T16:36:29+03:00
Происшествия

Пятимесячный ребенок пострадал в аварии с участием трех авто в Рыбинске

ДТП случилось на улице Труда
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В четверг, 7 февраля, в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадал 5-месячный ребенок. Авария произошла в 13 часов 25 минут на улице Труда. По предварительной информации, 68-летний водитель легкового автомобиля «Рено» не справился с управлением и его выкинуло на две другие машины - «Деу» и грузовик «Хендай». На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и врачи.

Известно, что пострадавший мальчик находился в «Рено».

Рыбинская Госавтоинспекция проводит проверку случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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