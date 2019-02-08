В Ярославле задержали двух молодых девушек с 147 граммами героина

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-08T10:15:12+03:00

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Две жительницы Ярославля подозреваются в продаже тяжелых наркотиков. Полиция задержала молодых девушек – 1991 и 1997 года рождения. При себе у них были свертки с неизвестным порошкообразным веществом. Одна имела при себе 38 свертков, а другая – 43. Вещество было отправлено на экспертизу. Выяснилось, что это настоящий наркотик героин, целых 147 граммов! Девушек задержали. Полиция предполагает, что диллерши могут быть причастны к сбыту наркотиков в Ярославском регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU