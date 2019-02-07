Денег нет, но вы шутите: Ярославская команда КВН «Шурочка» прошла в Премьер-лигу, но не нашла поддержки у региона
Команда КВН «Шурочка» из Семибратово прошла в Премьер-лигу. Но дальше ребята не пойдут – у региона нет денег на шутки. Печальную новость опубликовали участники в своей группе Вконтакте:
- Наша команда не идёт в сезон Премьер-лиги. Вместо нас там будет играть другой коллектив.
Нет финансирования - нет КВН. Город и область не поддержат нас в предстоящем сезоне и в принципе в дальнейшем, по причине недостатка материальных средств.
КВНщики благодарят всех, кто поддерживал команду все эти годы, но объявляют перерыв.
- К сожалению, и такое в КВН случается, - пишут ребята. - Нам безумно грустно и больно от того, что это произошло. Скажете: «Надо отдавать КВН всё». Мы, если что, отдали и отдаём.
Мы же, в свою очередь, благодарим команду КВН «Шурочка» за все те эмоции, которые она дарила зрителям на протяжении своего существования.
ИСТОЧНИК KP.RU