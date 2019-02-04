В Ярославле владелец итальянского ресторана по решению суда демонтирует окна и восстановит арочные проемы в здании-объекте культурного наследия

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-04T13:37:03+03:00

Судебные приставы объяснили горожанам, что будет, если не выполнить решение суда в установленный срок

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В Ярославле двое владельцев недвижимости получили постановление от судебных приставов. Дело в том, что у них есть доли в общедолевой собственности здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области заметил, что собственники, один из которых учредил итальянский ресторан, закрыли проемы аркадной галереи первого этажа оконными проемами. Межрайонный отдел судебных приставов обязал мужчин привести здание в прежнее состояние. Они должны демонтировать оконные блоки, восстановить профилированные архивольты арочных проемов галереи в итальянском ресторане, который находится в центре Ярославля.

Судебные приставы объяснили горожанам, что будет, если они не выполнят решение суда. Также был установлен срок добровольного исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU