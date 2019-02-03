Под Ярославлем заезжая девушка вынесла жвачки на три тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-03T12:07:47+03:00

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В одном из гипермаркетов Ярославского района произошла крупная кража... дорогой жвачки. Молодая девушка из соседней области украла 17 пачек жевательной резинки. На первый взгляд кажется, что это совсем не много. Но вот эти 17 пачек стоили больше трех тысяч рублей.

- Подразделением дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, - рассказали в ярославской полиции.

Украденную жвачку полицейские у 23-летней воровки забрали. И теперь суду придется решить, как именно наказать девушку за кражу. Это может быть очень крупный штраф, 360 часов обязательных работ, год исправительных работ, два года ограниченной свободы или принудительных работ. В самом крайнем случае ее посадят на какой-то маленький срок, но это вряд ли. Все-таки за жвачку, пусть и дорогую, тюрьма была бы слишком суровым наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU