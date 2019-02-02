2019-02-02T14:26:13+03:00
Общество

Пропавшая рыбинская девочка со шрамом нашлась

Это подтвердила мама ребенка
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пропавшая в Рыбинске 13-летняя школьница нашлась. Эту информацию «КП-Ярославль»

подтвердила мама девочки.

- Нашлась, жива, - сообщила женщина.

Где ребенок пропадал несколько дней, пока не сообщается.

Напомним, 13-летняя девочка исчезла 31 января. Родные сразу же бросились на ее поиски, подняли на ноги полицию и волонтеров. Объявления об исчезнувшем ребенке разлетелись по Интернету. СМИ начали писать о пропаже в Рыбинске девочки, особыми приметами которой были шрам над бровью и темные с красным оттенком волосы. К счастью, все закончилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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