2019-01-29T11:53:56+03:00
Общество

Угличские часы, ярославская майолика и ростовская финифть: сувениры нашего региона появятся на Берлинской рождественской ярмарке

В Дрездене прошел форум, на котором обсудили туристический потенциал Ярославской области
Екатерина РЯБЦЕВА
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Немецкие коллеги отметили, что у иностранный туристов появился интерес к Тутаеву и МышкинуНемецкие коллеги отметили, что у иностранный туристов появился интерес к Тутаеву и МышкинуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Сувениры, которые сделаны в Ярославле, поедут на рождественскую ярмарку в Берлин. Ярмарка проходит каждый год.

С 24 по 27 января в Дрездене проходил второй туристический Германо-Российский форум. Там и удалось делегации ярославского региона договориться с руководством Российского дома науки и культуры.

– Это дает нам существенные возможности для продвижения, в том числе народно-художественных ремесел, промыслов и гастрономических сувениров, – сказала директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – На международном рынке пользуются популярностью угличские часы, ростовская финифть и ярославская майолика. Кроме этого, в следующем году в Берлине может появиться выездная резиденция Государыни Масленицы.

На форуме ярославцы рассказала о больших туристических возможностях нашей области. Региональный департамент туризма заключил два соглашения, которые помогут развивать внутренний и внешний туризм области – с Российским союзом предприятий туристской индустрии и с компанией «Аймарс Медиа». Также на немецком форуме обсудили возможность продавать туры в Ярославль и окрестности уже в 2020 и 2021 году. Немцы отметили, что сейчас у иностранных туристов появляется интерес не только к туристическим маршрутам городов Золотого кольца, но и к скромным провинциальным уголкам, таким как Мышкин или Тутаев.

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