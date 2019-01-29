2019-01-29T10:24:58+03:00
Общество

Гонки на тракторах, жареный сыр и конкурс красоты: в Ярославской области прошел традиционный зимний праздник «Снежинка Лахости»

Около 3 тысяч гостей побывало спортивно-туристическом мероприятии
Екатерина РЯБЦЕВА
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В минувшие выходные в селе Строгинском в Гаврилов-Ямском районе состоялся спортивно-туристический праздник «Снежинка Лахости». Следуя своим традициям, жители катались на санях, устраивали лыжные гонки, проводили турниры по мини-футболу, не снимая валенки, организовали гиревый спорт и гоняли на снегоходах. Также желающие могли прокатиться на мотоблоках, выпущенных в Гаврилов-Яме или соревноваться на тракторах и грузовых машинах. Для участия в соревнованиях можно было собрать свою команду, а можно просто присоединиться к веселью. Помимо подвижных игр был организован конкурс фотографий, выставка-продажа краеведческих книг, а еще организована зона книгообмена «Книга к чаю». Оказалось, что у этих невинных забав огромная история.

– Зимний праздник «Снежинка Лахости» проводится в Гаврилов-Ямском районе около полувека, – поделилась директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – При этом организаторам удается, сохраняя традиции, ежегодно удивлять жителей и гостей Гаврилов-Ямского района новыми элементами программы.

В этом году, помимо обычных зимних забав, в программе появились уникальные развлечения – показательные выступления кинологов с собаками и гастрономический фест «ЗдОрОво есть!» Гости праздника попробовали блюда из местных продуктов, жарили сыр и готовили очень вкусного карпа.

Ну и куда без конкурса красоты! В этом году «Мисс «Снежинка Лахости – 2019» – Ирина Тополова из Ярославля.

Всего праздник посетили около 3 тысяч гостей.

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