Уборка снега по-ярославски: прокуратура проверяет мэрию
А вместе с ней и подрядчиков, и подведомственные учреждения
Борьба со снегом в Ярославле продолжаетсяФото: Роман Рыжиков
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Прокуратура Ярославля проверит мэрию города, подведомственные учреждения и подрядчиков, ответственных за уборку улиц. Специалисты проверят законность действий должностных лиц, на которых возложены обязанности в рамках муниципального контракта на уборку города. Судя по всему, с особым вниманием отнесутся к соблюдению обязательных стандартов.
- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры, - отмечают в пресс-службе прокуратуры.
В понедельник, 28 января, город встал в 10-балльные пробки. Мэр Ярославля Владимир Волков влепил строгий выговор своему заместителю Михаилу Кузнецову, отвечающему за ЖКХ и благоустройство.