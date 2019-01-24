В Ярославле водитель на внедорожнике сбил на переходе женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-24T11:10:03+03:00

В Ярославле на переходе сбили женщину с двухлетней девочкой. Фото: архив "КП".

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Водитель на внедорожнике сбыл женщину с ребенком в Ярославле. Происшествие случилось 23 января в 7.46 на улице Большая Федоровская. По предварительным данным полиции, 53-летняя женщина с двухлетней девочкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в них влетел автомобиль «Тойота РАВ-4». За рулем машины был 42-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеходы с травмами госпитализированы, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медицинские работники. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.