2019-01-24T11:10:03+03:00
Происшествия

В Ярославле водитель на внедорожнике сбил на переходе женщину с ребенком

Пострадавшие с травмами доставлены в больницу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле на переходе сбили женщину с двухлетней девочкой. Фото: архив "КП".В Ярославле на переходе сбили женщину с двухлетней девочкой. Фото: архив "КП".
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Водитель на внедорожнике сбыл женщину с ребенком в Ярославле. Происшествие случилось 23 января в 7.46 на улице Большая Федоровская. По предварительным данным полиции, 53-летняя женщина с двухлетней девочкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в них влетел автомобиль «Тойота РАВ-4». За рулем машины был 42-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеходы с травмами госпитализированы, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медицинские работники. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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