В 2019 году в Ярославской области реконструируют четыре сельские дороги

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-24T09:36:13+03:00

В Ярославской области отремонтируют четыре дороги в районах. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщили в правительстве региона

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В 2019 году в Ярославской области в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» реконструируют четыре дороги общей протяженностью более 19 километров. Об этом сообщили в правительстве региона. В список вошли дороги Рязанцево – Горки в Переславском районе, Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые в Брейтовском районе, Плоски – Прилуки в Угличском и Климовское – Ананьино в Ярославском районе.

– Перечень объектов был сформирован совместно с руководством агропромышленного комплекса области, – пояснил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Главным критерием отбора стало наличие в сельской местности сельскохозяйственного предприятия.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках целевой программы в областном бюджете предусмотрено более 710 миллионов рублей, из которых 279 миллионов – федеральные деньги.