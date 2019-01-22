2019-01-22T14:11:27+03:00
Общество

Более двух тонн санкционной продукции нашли в Ярославской области

Россельхознадзор подвел итоги за 2018 год
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Россельхознадзор по Ярославской области.Фото: Россельхознадзор по Ярославской области.
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Более двух тонн санкционной продукции растительного происхождения нашли в Ярославской области за 2018 год. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре

- Основную массу санкционной продукции, выявленной сотрудниками управления, составили яблоки, груши, а также пекинская капуста и томаты из Польши, - уточнили в ведомстве.

Запрещенный к ввозу в Россию товар находили преимущественно на оптово-розничных базах Ярославля и области. Вся изъятая продукция была уничтожена на специальном полигоне механическим способом. Также в Россельхознадзоре добавили, что за время действия продовольственного эмбарго в отношении ряда европейских товаров Россельхознадзор уничтожил более 50 тонн санкционных овощей.

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