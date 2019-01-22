СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-22T10:52:06+03:00

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В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрываются классы и группы в садиках. К счастью, о приостановке работы целых учреждений речи не идет. Как сообщил «Городской телеканал», на карантин закрыли один из классов школы №6 и две группы в двух детсадах. Всего же за неделю с 14 по 20 января в регионе ОРВИ и грипп подхватили около 6 тысяч человек. При этом в Роспотребнадзоре добавляют, что заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне.

- Количество заболевших ниже эпидемического порога по совокупному населению и всем возрастным группам, входящим в мониторинг, - пояснили в ведомстве.

Напомним, на предыдущей неделе было зафиксировано около 4000 заболевших. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом эпидемиологи ожидают в феврале. Между тем, школьников Ярославской области могут распустить на дополнительные каникулы не только из-за болезней, но и из-за сильных морозов.