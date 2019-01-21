2019-01-21T18:19:14+03:00
Общество

В Ярославской области из-за морозов могут отменить занятии в школах

В правительстве рассказали, при каких температурах можно не ходить на занятия
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области из-за морозов могут отменить занятия в школах.В Ярославской области из-за морозов могут отменить занятия в школах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области из-за морозов могут отменить занятии в школах. По данным метеорологов, на этой неделе местами в Ярославской области ожидается температура – минус 27 градусов. Решение об отмене занятий вправе принимать власти городов и районов. Как сообщили в правительстве региона, уроки в 1-4 классах могут быть отменены при температуре - минус 23-25 градусов, в 5-9 классах – при минус 26-29 градусов. А если за окном -30, то в школу могут не ходить все ученики.

– В случае изменения режима посещения образовательные организации обязаны в максимально короткие сроки разместить соответствующую информацию на своих сайтах, а также информировать родителей по телефону. Кроме того, эти сведения должны появиться на официальных интернет-ресурсах администраций муниципальных образований, – пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Но окончательное решение – отправлять детей в школу или нет – за родителями. Если ученик в морозы все-таки пришел на уроки, то учитель обязан провести для него занятия.

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