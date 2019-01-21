2019-01-21T14:48:25+03:00
Общество

В Ярославль прибыли новые троллейбусы: когда и где они будут ходить

Всего в город должно поступить девять машин
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новые троллейбусы прибыли в Ярославль.Новые троллейбусы прибыли в Ярославль.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославль прибыло четыре новых красных троллейбуса. Партию машин заказал «Яргорэлектротранс». Всего по заказу ярославских транспортников городской парк троллейбусов пополнится 9 новыми троллейбусами. Два из них поступили еще в июне прошлого года и сейчас возят пассажиров по маршруту №1. Четыре приехали в Ярославль на днях. И еще три машины ждут до конца января. Все вновь прибывшие троллейбусы решено выпустить на маршрут №5 ориентировочно в конце февраля.

- Эти троллейбусы представляют собой современные машины с автономным ходом и низким уровнем пола по всей длине салона. Они отличаются экономичностью потребляемой электроэнергии, вместимостью и удобством для маломобильных групп граждан. Также троллейбусы оснащены бесплатным Wi-Fi и USB-портами для подзарядки гаджетов, - рассказал исполняющий обязанности главного инженера АО «Яргорэлектротранс» Олег Сизяков.

Система видеонаблюдения, которой оснащены троллейбусы, позволяет фиксировать все, что происходит как на дороге, так и в салоне. В сравнении с предыдущими моделями новые троллейбусы потребляют на 20% меньше электроэнергии. В салон вмещается 110 человек. Изготовителем троллейбусов является вологодский механический завод.

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