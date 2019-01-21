Ярославский «Шинник» уехал на сборы в Турцию

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-21T09:03:34+03:00

Ярославский "Шинник" вылетел на тренировочные сборы в Турцию. Фото с официального сайта ФК "Шинник".

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Это второй учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки ярославских футболистов к весенней части первенства ФНЛ.

«Шинник» прилетел на тренировочную базу почти в полном составе – 26 футболистов. К тренировкам приступил и Дмитрий Яшин, который смог избавиться от последствий травмы, полученной в ноябре.

Сборы продлятся до 2 февраля. В ходе сборов ярославцы будут жить в отеле «Titanic Beach», расположенном в Ларе недалеко от Анталии.

На сборах футболисты проведут два матча. 28 января они сыграют с болгарской командой «Дунав», а 2 февраля – с казахской «Жетысу».