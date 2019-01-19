Спалившему из мести многоквартирный дом ярославцу грозит до пяти лет колонии

СЕГОДНЯ 18:18 2019-01-19T18:18:52+03:00

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Ярославец, который сжег многоквартирный дом, чтобы припугнуть мать, грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД России по Ярославской области рассказали, что 33-летний мужчина уже заключен под стражу. В случае, если он не окажется в колонии, его ждут принудительные работы.

Напомним, крупный пожар случился в понедельник, 14 января, на улице Стачек в Красноперекопском районе Ярославля. Сотрудники патрульно-постовой службы спасли из огня пожилую женщину, которую увидели в окнах первого этажа охваченного пламенем дома. Жильцы дома, высыпавшие на улицу, сразу же заподозрили одного из местных. Якобы, мужчина поссорился накануне со своей матерью и решил ее сжечь.

Задержанный объяснил полицейским, что хотел только припугнуть родственницу, и подпалил дом. Однако, потушить пламя он не смог, и деревянная постройка полностью сгорела