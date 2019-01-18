В Ярославской области рядом со школами и детсадами появились тротуары, а также дорожные знаки и лежачие полицейские
Безопасным и удобным дорожное движение для детей стало после того, как судебные приставы УФССП России по Ярославской области потребовали от администраций Некоузского и Октябрьского поселений исполнить решение суда.
Суд обязал местные органы исполнительной власти этих населенных пунктов проложить тротуары вдоль детских садов и школ, обеспечить знаками дорожного движения места передвижения школьников и малышей, а также установить искусственные неровности вблизи школ и детских садов.
Главам администраций приставы направили постановления о возбуждении исполнительных производств. Они предупредили руководителей о том, что их привлекут к уголовной ответственности в случае неисполнения решений суда по ст. 315 УК РФ.
В результате теперь дети ходят в детсады и школы по тротуарам, ориентируясь на знаки дорожного движения.