В Ярославской области рядом со школами и детсадами появились тротуары, а также дорожные знаки и лежачие полицейские

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-18T20:52:54+03:00

Теперь в Некоузе и поселке Октябрь детям в детсады и школы ходить стало безопасно и удобно. Фото: Служба судебных приставов

А раньше ничего подобного в Некоузе и поселке Октябрь не было

Изменить размер текста: A A

Безопасным и удобным дорожное движение для детей стало после того, как судебные приставы УФССП России по Ярославской области потребовали от администраций Некоузского и Октябрьского поселений исполнить решение суда.

Суд обязал местные органы исполнительной власти этих населенных пунктов проложить тротуары вдоль детских садов и школ, обеспечить знаками дорожного движения места передвижения школьников и малышей, а также установить искусственные неровности вблизи школ и детских садов.

Главам администраций приставы направили постановления о возбуждении исполнительных производств. Они предупредили руководителей о том, что их привлекут к уголовной ответственности в случае неисполнения решений суда по ст. 315 УК РФ.

В результате теперь дети ходят в детсады и школы по тротуарам, ориентируясь на знаки дорожного движения.