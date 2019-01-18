2019-01-18T20:52:54+03:00
Общество

В Ярославской области рядом со школами и детсадами появились тротуары, а также дорожные знаки и лежачие полицейские

А раньше ничего подобного в Некоузе и поселке Октябрь не было
Мария Соколова
Поделиться:
Теперь в Некоузе и поселке Октябрь детям в детсады и школы ходить стало безопасно и удобно.Теперь в Некоузе и поселке Октябрь детям в детсады и школы ходить стало безопасно и удобно.Фото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:

Безопасным и удобным дорожное движение для детей стало после того, как судебные приставы УФССП России по Ярославской области потребовали от администраций Некоузского и Октябрьского поселений исполнить решение суда.

Суд обязал местные органы исполнительной власти этих населенных пунктов проложить тротуары вдоль детских садов и школ, обеспечить знаками дорожного движения места передвижения школьников и малышей, а также установить искусственные неровности вблизи школ и детских садов.

Главам администраций приставы направили постановления о возбуждении исполнительных производств. Они предупредили руководителей о том, что их привлекут к уголовной ответственности в случае неисполнения решений суда по ст. 315 УК РФ.

В результате теперь дети ходят в детсады и школы по тротуарам, ориентируясь на знаки дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Страшный пожар в Ярославской области: у матери двоих детей тяжелые ожоги ног
Ярославская прокуратура требует заблокировать сайт с азартными играми
В Ярославле сотрудники Росгвардии обогрели пострадавших на пожаре детей, а 12-летнего мальчика доставили родителям
Под Ярославлем может появиться завод по производству технической конопли
Экс-чиновника Соколовского арестовали на два месяца в связи с подозрением в получении взятки
В Ярославской области на Крещение откроют не все запланированные купели
Опять метель: на выходные в Ярославской области прогнозируют снег и ветер
В Ярославле осудили парня, который украл автомобиль и сдал его в металлолом
В Ярославле за безопасностью крещенских купаний будут следить спасатели центра гражданской защиты
По подозрению в получении взятки в Ярославле задержали экс-сотрудника областного правительства
«Ростелеком» отменил плату с таксофонов
В Мышкине работница садика обокрала свою коллегу во время утренника
Приставы Ярославской области заставили гражданку Кыргызстана оплатить 130 штрафов ГИБДД
«Ярославские ЭнергоСистемы» возглавил коммунальщик из Люберец
В Ярославле отремонтировали детское пульмонологическое отделение Центральной городской больницы
В Ярославской области приставы отправили домой мигрантов, незаконно пребывающих в России
В Ярославле задержали бывшего чиновника мэрии
В Ярославле 25 января будет ограничено движение машин у площади Юности
В Рыбинске армянин жестоко избил ДПСника
В Ярославле неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что зрителям Волковского театра грозит опасность
В Рыбинске автобус сбил пожилую женщину на переходе
В Ярославской области хозяин собаки заплатил 150 тысяч рублей за покусанного ребёнка