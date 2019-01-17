2019-01-17T10:33:25+03:00
Общество

Комплекс бывшей льняной мануфактуры в Ростове стал памятником архитектуры

Ансамбль фабрики «Рольма» включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
Роман Рыжиков
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Ансамбль бывшей льняной мануфактуры включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследияАнсамбль бывшей льняной мануфактуры включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследияФото: Правительство Ярославской области
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Ростовская «Рольма» теперь – памятник архитектуры. Ансамбль бывшей льняной мануфактуры включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Объединение старинных зданий – ничто иное как образец промышленной архитектуры второй половины XIX века.

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев отметил, что теперь собственник столь важного для города объекта сможет осуществлять ремонт и реставрацию только при условии сохранения историко-культурной ценности.

Всего же в прошлом году в регионе выявлено 162 объекта культурного наследия, а 77 из них включено в единый государственный реестр.

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