Впервые в сезоне нашей "Буре" на своем поле набросали больше ста очков

СЕГОДНЯ 21:30 2019-01-16T21:30:00+03:00

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Приезд в Ярославль единоличного лидера суперлиги ожидался и с большим интересом, и с долей тревоги. Матч против лидера должен был показать уровень амбиций нашей "Бури". Первая половина игры точно так же вызвала смешанные чувства. Долгое время хозяева держатся очко в очко против Сахалина, а затем делают впечатляющий рывок и доводят перевес к середине второй четверти до впечатляющего 41:25!! Где тут лидер, спрашивается? А он здесь. В "Вознесенском"! Гости несколько раз делают перехваты, а заодно сменили акценты в атаках. "Восток" поначалу строил игру через темнокожего американца Митчелла, но перешел на всестороннее использование всех своих мастеров. К тому же, наши парни рано поверили в свою победу. Расплата не задержалась. Уже к большому перерыву отрыв растаял, а вторая половина матча пошла под силовым давлением гостей, буквально затерзавших наших ребят. Правда, и судьи тут приложили лепту, позволяя игрокам действовать за гранью фола в обе стороны. Как ни старались наши "столбы" Черныш и Белом, но с 4-мя фолами у каждого не больно повоюешь. В общем, впервые "Буре" отгрузили в кольцо более 100 очков. Будем надеяться, что они будут учтены на "разборе полетов".

"Буревестник"-"Восток-65" - 86:101 (26:19;17:21;19:29;24:32)