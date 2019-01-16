2019-01-16T12:21:08+03:00
Общество

В Угличе отремонтируют самый красивый шлюз на Волге

Деньги на капитальный ремонт будут выделены из федерального бюджета
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото : ГлавгосэкспертизаФото : Главгосэкспертиза
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В Угличе отремонтируют шлюз, украшенный аркой. Сооружение, которое на сегодняшний день является объектом культурного наследия, было возведено в первой половине двадцатого века. Размеры шлюза составляют 290 на 30 метров, а глубина: 5,5 метров. Высота подъема воды в камере - 13,6 метров.

-Проектом капитального ремонта Угличского шлюза предусмотрено изготовление нового аварийно-ремонтного затвора, в том числе рабочих и добавочных штанг затвора, всех узлов и механизмов его креплений, - сообщили в Санкт-Петербургском филиале Главгосэкспертизы России.

Помимо этого, планируется демонтаж старого клапанного затвора и возведение ремонтного сооружения для осушения ниши аварийного затвора. Средства на финансирование капитального ремонта шлюза будут выделены из федерального бюджета.

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