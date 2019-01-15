В Рыбинске восстановят сквер в микрорайоне Волжский

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-15T17:05:33+03:00

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В администрации Рыбинска сообщили о благоустройстве одного из скверов города. Парк, который находится в микрорайоне Волжский, на улице Черняховского-Желябова был построен ещё в 60-е годы прошлого столетия и давно нуждался в восстановлении.

- Этот парк занял второе место в народном голосовании в марте 2018 года. За его реконструкцию проголосовали семь тысяч 375 рыбинцев, - написал мэр Рыбинска Денис Добряков на своей страничке в социальной сети.

Уже представлен проект обновлённого сквера. В зоне отдыха горожан отремонтируют пешеходные дорожки и высадят молодые деревья. Помимо этого, в порядок приведут чашу фонтана, который находится в самом центре парковой зоны.