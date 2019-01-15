В центре Ярославля нашли бездомного, который не помнит себя, но знает, что женат и имеет детей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-01-15T16:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появился пост о бездомном, который совершенно не помнит себя. В Ярославле на улице Салтыкова-Щедрина, около дома 23, Анастасия Новикова, выложившая запись во "ВКонтакте", заметила одинокого мужчину. Девушка выносила мусор и увидела, что молодой и здоровый на вид человек роется в контейнерах. Она поинтересовалась, где живёт мужчина, так как встречает его у своего дома уже во второй раз. Первый раз девушка увидела мужчину около двух недель назад. Он ответил, что плохо помнит свою жизнь, но уверен, что женат и у него есть дети.

– А потом достал из кармана потертую справку, по-моему, из соловьевской больницы. Там написано его имя, возраст, дата рождения и диагноз: ушиб кисти, – написала нам Анастасия.

Мужчину зовут Грищенков (Гришенков) Алексей Александрович, 35 лет. Девушка отметила, что во время разговора он несколько раз вздрагивал, из чего она предположила, что Алексей может болеть эпилепсией. Мужчина мало что помнит о своей прошлой жизни, но утверждает, что вёл плохой образ жизни, а все его друзья погибли. На момент встречи с девушкой был трезвым, разговаривал адекватно. Он одет в вещи, которые подобрал, а питается тем, что находит на улице. Ночует Алексей где придётся.

Неравнодушная ярославна Анастасия бьёт тревогу и просит помочь человеку вспомнить себя и найти дом!

По всем вопросом пишите Вконтакте в личные сообщения.