В Ярославле на сайте объявлений продаётся икона за 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-14T12:00:22+03:00

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В Ярославле на сайте бесплатных объявлений появился необычный товар. Частное лицо предлагает пользователям купить икону с ликами Николая Чудотворца и Пантелеймона Целителя за 250 тысяч рублей. Размер у образа большой, скорее храмовый – около метра в высоту и более 70 сантиметров в ширину. Неизвестно, где владелец взял такой экземпляр и является ли икона подлинной. Образ называется «Праздники». На нём изображены 12 христианских праздников, связанных с жизнью Иисуса Христа.

Отметим, в разделе "завершенных объявлений" у продавца около 30 икон, стоимость исчесляется в десятках и даже сотнях тысяч рублей