Занятые ярославцы не успевают или не хотят заниматься спортом

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-14T13:19:51+03:00

Но они уверены, что со здоровьем у них проблем нет

Изменить размер текста: A A

Ярославцы не занимаются спортом, потому что слишком заняты. К такому выводу пришли специалисты Института развития стратегических инициатив. Они провели исследование и выяснили, что 60% жителей Ярославля не занимаются физкультурой или спортом. У половины из них просто нет на это времени. Несколько меньше заявили, что они просто не хотят. Нет желания.

- Большинство респондентов (72%) склонны оценивать состояние своего физического здоровья в целом как хорошее. Мужчины (76%) оказались более оптимистичны в отношении своего самочувствия, чем женщины (69%), - рассказали в ИРСИ.

Занятно, что большей части ярославцев и без физических упражнений удается сохранить здоровый дух в здоровом теле. Но те 40%, которые все-таки занимаются, говорят, что Ярославль весьма хорошо подгототовлен для занятий спортом: площадки, клубы, удобные тропинки для бега, фоки - все это радует фитнес-энтузиастов.