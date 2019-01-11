В начале марта в Рыбинске состоится Деминский лыжный марафон

СЕГОДНЯ 21:29 2019-01-11T21:29:21+03:00

На данный момент уже 1800 человек зарегистрировались для участия в гонках

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Под Рыбинском со 2 по 3 марта пройдёт двенадцатый Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet 2019. На сегодняшний день для участия в мероприятии свои заявки отправили 1800 человек. Большая часть из них будет участвовать в пятидесятикилометровой гонке, которая состоится в день открытия марафона.

-Второй день соревнований, 3 марта, станет стартовым для гонок классическим стилем на 25, десять и пять километров, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Помимо этого, состоится беби-марафон для самых юных участников спортивного мероприятия.

Помимо основной спортивной программы планируются развлечения и для болельщиков. Для гостей Деминского марафона будут подготовлены тематические площадки, квесты и мастер-классы.