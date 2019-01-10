Впервые в России: в ярославской школе ввели систему распознавания лиц

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:09:15+03:00

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В ярославской школе №14 ввели систему распознавания лиц. В мэрии города пояснили, что такая программа в учебном заведении внедрена впервые в России, до этого аналоги использовались в московском метро и некоторых банкоматах. Система распознаёт биометрические данные всех учеников и сотрудников школы и выводит на экран поста охраны информацию о человеке. В личной карточке указаны фамилия, имя, отчество, класс ученика или должность сотрудника и фотография. Если система фиксирует неопознанное лицо, то на пост подаётся звуковой или световой сигнал с фотографией постороннего человека.

- На обеспечение безопасности детей и антитеррористических мер в школах и детских садах Ярославля правительством региона из областного бюджета выделено 13 миллионов рублей. Часть из них направлена на реализацию пилотного проекта по внедрению системы распознавания лиц, - сообщили власти.

Школа № 14 была для проведения эксперимента выбрана не случайно - рядом находятся Московский проспект, автовокзал, торговый центр, где всегда много людей. На установку системы видеонаблюдения и распознавания лиц здесь было потрачено около 700 тысяч рублей. Сейчас специалисты проводят опытное тестирование программы. Если система оправдает себя, её будут внедрять в других учебных учреждениях.