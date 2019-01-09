Мэрия Ярославля: «Опасные сосульки должны убрать в течение суток»
Опасные сосульки должны убрать в течение суток. Об этом сообщил начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.
— Если образовались сосульки, а управляющие компании бездействуют, жители могут напрямую обращаться к нам. Все обращения регистрируются, и информация немедленно передаётся исполнителям. В течение суток потенциально опасный участок должен быть убран, — отметил Кириллов
Также в муниципальной жилищной инспекции рассказали, что перед проведением работ по очистке крыш сотрудники управдомов или другие ответственные лица обязаны предупредить об этом жителей, разместить объявления и сигнальные ленты. По вопросам некачественной уборки крыш от наледи и сосулек можно обращаться в муниципальную жилищную инспекцию по телефону: (4852)40-99-00.
Между тем, жителей верхних этажей многоквартирных домов управдомы обязали самих чистить свои балконы от снега и сосулек.