2019-01-09T16:04:57+03:00
Общество

Мэрия Ярославля: «Опасные сосульки должны убрать в течение суток»

Куда обращаться, чтобы очистили крыши от наледи
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Опасные сосульки должны убрать в течение суток.Опасные сосульки должны убрать в течение суток.Фото: Алексей ФОКИН
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Опасные сосульки должны убрать в течение суток. Об этом сообщил начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.

— Если образовались сосульки, а управляющие компании бездействуют, жители могут напрямую обращаться к нам. Все обращения регистрируются, и информация немедленно передаётся исполнителям. В течение суток потенциально опасный участок должен быть убран, — отметил Кириллов

Также в муниципальной жилищной инспекции рассказали, что перед проведением работ по очистке крыш сотрудники управдомов или другие ответственные лица обязаны предупредить об этом жителей, разместить объявления и сигнальные ленты. По вопросам некачественной уборки крыш от наледи и сосулек можно обращаться в муниципальную жилищную инспекцию по телефону: (4852)40-99-00.

Между тем, жителей верхних этажей многоквартирных домов управдомы обязали самих чистить свои балконы от снега и сосулек.

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