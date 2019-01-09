Жителей Ярославля заставили самих сбивать сосульки с балконов

Жители верхних этажей многоквартирных домов в Кировском районе Ярославля получили от своей управляющей компании новогодние «подарки» - уведомления о том, что им самим нужно чистить крыши балконов от снега и сосулек и отвечать перед законом, если эти самые сосульки упадут кому-то на голову или на машину.

- Нам уведомления принесли в новогодние каникулы, вручили каждому под подпись, - рассказала Ольга жительница пятиэтажки на улице Пушкина.

В управляющей компании утверждают, что имеют право предъявлять жильцам такие требования.

- По жилищному кодексу и правилам содержания общедомового имущества, балконы не входят в перечень общедомового имущества. А значит, и отвечать за их содержание должны собственники квартир, - пояснил заместитель директора управдома Кировского района Михаил Шабуров. – Мы, как управляющая компания, несем ответственность только за содержание балконных плит – горизонтальных конструктивных элементов, а все, что между ними – ответственность самих жильцов.

Крыши балконов коммунальщики готовы чистить только, если те являются частью проекта, по которому строилось здание. Если же балкон самовольно переделали – остеклили, обустроили над ним крышу, козырек или вносили другие коррективы в первоначальный проект, то в этом случае собственники сами должны все это содержать. Тем более что нередко именно некачественная теплоизоляция во время остекления балконов, по заверениям сотрудников управдомов, и является причиной образования на них наледи.

Правоту управдомов в этом вопросе нам подтвердили и в муниципальной жилищной инспекции. Поэтому варианта два – либо привести балкон в первоначальный вид, либо чистить самим. Причем, делать это придется, скорее всего, собственникам квартир – рискуя жизнью и здоровьем. Нанимать промышленных альпинистов для такого дела слишком дорого. На сайтах компаний, оказывающих подобные услуги в Ярославле, цены за очистку крыш от сосулек указаны небольшие – в среднем около 30-40 рублей за квадратный метр, но при этом оговаривается, что минимальный объем работ, ради которого специалисты готовы выехать к заказчику, должен обойтись не менее, чем в 10 тысяч рублей. Можно попробовать обратиться в свою же управляющую компанию за такой платной услугой. Но в управдомах нам честно признались – вряд ли ее получится оказать быстро, так как подрядчики в первую очередь занимаются расчисткой крыш, а не балконов. При этом не факт, что за свои услуги они запросят меньшую сумму.

Впрочем, в одном управдомы не правы – перекладывать всю ответственность за упавшую на кого-то сосульку только на собственника квартиры нельзя.

- За безопасность обслуживаемой территории отвечает именно управляющая компания. И если с балкона свисают сосульки, то управдом должен хотя бы огородить это место сигнальной лентой, - прокомментировал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Кроме того, иногда бывает непросто разобраться, какие элементы здания относятся к общедомовой собственности, а какие нет. И если жильцу кажется, что управляющая компания незаконно пытается переложить на его плечи свою работу, можно обратиться за консультацией по этому поводу в ту же жилищную инспекцию

НА ЗАМЕТКУ

Как обратиться в муниципальную жилищную инспекцию Ярославля:

- Лично подать заявление (понедельник-четверг с 08.30 до 17.00, пятница с 08.30 до 16.00, обед с 12.30 до 13.18) кабинет №6;

- позвонить по телефону: (4852)40-99-00;

- Направить обращение по почте.

Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, 64.