В канун Нового года ярославец зарезал своего близнеца
Родственники выпивали в своей квартире, но не смогли уйти от открытого конфликта
Мужчина ударил брата ножом в животФото: Роман Рыжиков
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Трагедия произошла в в Брагино 31 декабря. 39-летний ярославец находился в своей квартире на Тутаевском шоссе. Вместе с ним был его брат-близнец.
Родственники начинали отмечать новый год заранее. Как это часто бывает, между пьяными мужчинами завязалась ссора, и один из близнецов в пылу агрессии схватил нож и ударил брата в живот. Он получил серьёзные повреждения и скончался на месте.
Следственный комитет по Дзержинскому району возбудил уголовное дело. В настоящий момент мужчина находится под стражей, а следователи проводят проверку. Расследование продолжается.