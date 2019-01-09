В канун Нового года ярославец зарезал своего близнеца

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:38:35+03:00

Родственники выпивали в своей квартире, но не смогли уйти от открытого конфликта

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Трагедия произошла в в Брагино 31 декабря. 39-летний ярославец находился в своей квартире на Тутаевском шоссе. Вместе с ним был его брат-близнец.

Родственники начинали отмечать новый год заранее. Как это часто бывает, между пьяными мужчинами завязалась ссора, и один из близнецов в пылу агрессии схватил нож и ударил брата в живот. Он получил серьёзные повреждения и скончался на месте.

Следственный комитет по Дзержинскому району возбудил уголовное дело. В настоящий момент мужчина находится под стражей, а следователи проводят проверку. Расследование продолжается.